I campi comunali in terra rossa di via Theseider sono pronti per la stagione estiva, ma resta l'incognita drenaggio

RIETI - Anche quest’anno sono stati approntati i campi da tennis in terra rossa in via Theseider . Pronti per la stagione estiva sperando in poca pioggia visti ormai gli annosi problemi di drenaggio. Nonostante ciò l’Asd Tennis Club Rieti si è impegnata nel ripristino stagionale onde poter organizzare anche qualche torneo tradizionale come il “Città di Rieti” giunto alla ventiseiesima edizione. E’ possibile prenotare ore di gioco chiamando la segreteria del circolo: 0746-762115.