Ottimo esordio per Temporary Shop e vetrina online natalizia

RIETI - Ottimo esordio per i temporary shop inaugurati sabato in via Roma, nel centro storico di Rieti, a cui si affianca la vetrina online www.rietichristmas.it al fine di promuovere gli acquisti presso le imprese del territorio per il periodo natalizio. Le due iniziative, lanciate nell’ambito del progetto PromoRieti dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla sua Azienda Speciale con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio ed in collaborazione con il Comune di Rieti, puntano ad animare per il periodo natalizio il settore commerciale locale, da un lato attraverso negozi temporanei che hanno occupato locali al momento inutilizzati, e dall’altro promuovendo l’e-commerce di prossimità, ossia quello che anche gli stessi reatini possono effettuare online presso le imprese della provincia.

Molte le idee regalo che possono essere acquistate direttamente presso i temporary shop di via Roma oltre che all’interno dei negozi già presenti nel centro storico, che da questa presenza aggiuntiva stanno ottenendo maggiore flusso di visitatori anche presso le loro attività, oppure anche attraverso lo shopping online effettuabile collegandosi su www.rietichristmas.it. I temporary shop rimarranno aperti fino al 24 dicembre, mentre la vetrina online sarà attiva fino all’Epifania.

Alla vetrina online è ancora possibile aderire gratuitamente inviando una email ad azienda.rieti@ri.camcom.it oppure contattando l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti o l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti al numero 0746/201364.

