di Alessandra Lancia

RIETI - Protezione civile comunale allertata, oggi pomeriggio a Contigliano, dopo il violento temporale che si è abbattuto sul paese a partire dalle tre del pomeriggio. La squadra di volontari, coordinata da Luigi Giordano, sta passando in rassegna capoluogo e frazioni, specie le zone più esposte a movimenti franosi. Controlli di routine che seguono il grave episodio seguito al nubifragio di ieri sotto il paese vecchio.



Uno degli orti sotto la circonvallazione di Contigliano alta è smottato a valle, e terra, sassi e alberi sono franati a valle, nella sottostante via Vittoria. E' stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per liberare un uomo e il suo cane, rimasti bloccati nella casa al civico 17.



La frana si è annunciata con grande boato avvertito in tutta la zona. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operai del Comune hanno lavorato tutta la sera per liberare via Vittoria e via Valle dalla terra e dalla vegetazione trascinata giù dalla pioggia.



Così, quando oggi alle tre del pomeriggio si è scatenato un nuovo temporale sul paese immediati sono scattati i sopralluoghi nelle zone più a rischio del territorio comunale, a cominciare dai paesi più esposti come San Filippo e Collebaccaro.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



