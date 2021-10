In corso l’installazione delle telecamere per sanzionare il passaggio col rosso: ecco i 4 incroci coinvolti

Venerdì 15 Ottobre 2021, 18:39

RIETI - L’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, comunica che sono in via di conclusione le operazioni di installazione di quattro impianti denominati “T-Red”, telecamere che rivelano il passaggio delle auto con il semaforo rosso, su altrettanti incroci nel territorio del Comune di Rieti.

In particolare, i nuovi impianti finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza della viabilità e il rispetto delle indicazioni semaforiche, saranno presenti in:

Viale Maraini incrocio con via Paolessi

Via Salaria a Porta d’Arce

Via Togliatti incrocio con via De Gasperi (ex manicomio)

Via Tancia incrocio con via Raccuini

Nelle prossime settimane saranno effettuate le procedure di test e collaudo alle quali seguirà una fase di sperimentazione e, solo successivamente, l’effettiva attivazione del nuovo servizio. Ovviamente, da parte del settore Polizia Municipale sarà fornita opportuna e tempestiva comunicazione alla cittadinanza.