“Nutrire”, il 12 novembee torna TEDxRieti

RIETI - Era l’11 settembre 2021 quando si accendevano per la prima volta le luci sul primo TEDx a Rieti. Ad un anno dall’evento, andato sold out in sole due settimane, siamo orgogliosi di annunciare la seconda edizione di TEDxRieti. TED è un’organizzazione statunitense no-profit che dal 1984 concentra la sua attività sulla diffusione di idee e best practices; più di dieci anni fa il lancio del programma TEDx, una serie di eventi, locali e indipendenti, per stimolare il dialogo e il confronto su temi di valore attraverso dei talk.

Se lo scorso anno il tema scelto è stato “Respira.”, al centro dell’evento di quest’anno c’è il verbo “Nutrire”, ancora una volta un’azione indispensabile per la vita, un fil rouge che unisce le due edizioni. Con “Nutrire”, declinato da esperti provenienti da diversi ambiti, il 12 novembre, «si tornerà a parlare di tutto ciò che, quotidianamente, ci alimenta e ci stimola come esseri umani; cosa ci fa crescere e cosa ci incuriosisce. Siamo “affamati” e curiosi, soddisfiamo questo bisogno ricercando in stimoli esterni ed interni, nei social: nella sua traduzione inglese il verbo nutrire è “to feed”».

«Squadra che vince non si cambia. A coordinare l’intero Staff di TEDxRieti ancora una volta il Board composto da Stefania Betti, Organizer e Curator, Andrea Scappa per la parte Curation e Produzione, Valeria Castellani, Marta Paloni e Sara Mei per la Comunicazione e il Marketing. #CALL4SPEAKERS - Per questa edizione la call lanciata è a km 0. Infatti siamo alla ricerca di speaker reatini o che abbiano un’idea, una proposta, una visione legate al territorio e al nodo tematico “Nutrire” da portare sul palco. Per candidarsi basterà inviare all’indirizzo speakers@tedxrieti.com entro il 25 settembre, un video di massimo 1 minuto in cui si parla dell’idea o della storia di chi la propone, non dimenticando di allegare nome, cognome, cv e cellulare».

«Una sola regola: agli eventi TEDx non c’è spazio per agenda politica, religione e pseudoscienza e non è consentito di utilizzare il proprio talk per pubblicizzare la propria azienda o vendere il proprio prodotto. Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e cominceranno ad essere svelati gli speaker di questa edizione».