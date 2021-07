TedxEducation, all'Auditorium Varrone la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Florida

Venerdì 2 Luglio 2021, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 08:39

RIETI - Si svolgerà oggi presso l'Auditorium Varrone un TedxEducation, evento TEDx in cui dirigenti scolastici, professori, studenti e rappresentanti delle istituzioni e operatori sportivi si riuniscono per discutere sul futuro dell'educazione. Si tratta di una prima volta assoluta per questa tipologia di evento, visto che il TED è divenuta negli anni una delle principali organizzazioni no profit al mondo, che si pone il fine di condividere con il pubblico idee di valore e come detto il tema che verrà trattato oggi all'Auditorium Varrone, a partire dalle 16, sarà quello dell'educazione. Non solo relativamente all'ambito scolastico, ma a tutto ciò che contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, sport incluso.

Il TEDxViaTerenzioVarroneED sarà il primo in assoluto in Italia, organizzato da un gruppo di giovani volontari accomunati non solo dall'amore per la città di Rieti, ma anche della scuola e di ogni ambito educativo. La conferenza si terrà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e tra gli ospiti è attesa anche la sottosegretaria di Stato alla Pubblica Istruzione, la senatrice Barbara Floridia.