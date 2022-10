Tedx Rieti: ecco gli speaker che si alterneranno sul tema “Nutrire”

RIETI - Cresce l’attesa per il Tedx di Rieti, che ha recentemente svelato ulteriori particolari sull’evento, previsto per il 12 novembre. Location confermata: l’iniziativa torna al Teatro Vespasiano dove si era svolta la scorsa edizione; svelati anche gli speaker che si alterneranno sul palco, intervenendo sul tema “Nutrire”.



Ci sarà il documentarista subacqueo Marco Spinelli, classe 1995, noto per la sua attività di sensibilizzazione rivolta all’ambiente e per il suo documentario “Missione Euridice” (2021) che si concentra sul recupero di tonnellate di reti abbandonate nelle acque della Sicilia.



Spazio anche a speaker reatini: a calcare il palco Gaia Guadagnoli, esperta di Cybersecurity, Compliance & Identity in Microsoft. È lei la fondatrice di BRETmaps, startup nel campo delle tecnologie GIS, tra le 100 migliori in Italia nel 2017.



A seguirla, sotto i riflettori del Teatro Flavio, Francesco Peluso: reatino, attualmente alla guida del settore Comunicazioni in una multinazionale specializzata proprio in telecomunicazioni. Tra le sue attività, dopo un lungo e prolifico percorso accademico, anche quella di giornalista pubblicista e promotore di “RiData, Osservatorio socio-politco diocesano”, che svolge parallelamente alla conduzione del progetto “Open Rieti” dove Peluso combina il suo talento nella scrittura e nell’analisi dei dati.





La quarta speaker è Irene Donati, altra reatina, che proverà a rispondere all’interrogativo su quale sia il cibo migliore per la nostra mente. Una domanda difficile su cui Donati farà luce anche sulla scorta della sua esperienza da Strategist che l’ha portata fino in Ghana, dove dal 2013 ricopre la posizione di Direttore Strategia e Clienti per l’agenzia milanese “The Big Now”.A coordinare il tutto, come già annunciato da settimane nei canali social dell’evento, ci sarà il giornalista Rai Marco Carrara, anche lui con un’esperienza da speaker nel Tedx. Un appuntamento eterogeneo, quello del 12 novembre, che si sviluppa anche sul piano social grazie al contributo di Lucia Del Pasqua, speaker della scorsa edizione che racconterà sul web il Tedx2022. Attenzione rivolta anche ad alcuni studenti reatini agli ultimi anni delle superiori, che potranno conoscere il dietro le quinte del Tedx, per apprendere come realizzare un’iniziativa di questo tipo.

C’è tempo fino al 5 novembre per acquistare un biglietto all’indirizzo https://tedxrieti.com/negozio/ ed assistere alle mille sfaccettature del Tedx Rieti 2022.