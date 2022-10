Disponibili online i biglietti per il Tedx Rieti, che quest'anno riflette sui vari significati del termine “Nutrire”

RIETI - Conto alla rovescia per la seconda edizione del Tedx Rieti, evento che si inserisce nel più ampio contesto dell’organizzazione no-profit Ted “dedicata alle idee che vale la pena diffondere”, pur essendo organizzata in maniera indipendente.

Un’iniziativa che, dal 1984 in America, si è diffusa in tutto il mondo fino ad arrivare anche alle realtà locali, con ospiti che possono arricchire gli spettatori attraverso il loro punto di vista e le loro esperienze personali legate ad un tema.

Quello di quest’anno è “Nutrire”, un verbo all’infinito che apre un ventaglio di collegamenti riguardanti cibo, ricordi, persone che si prendono cura di se stessi e di altri. Ma si può nutrire, come lasciano intendere sul sito e sulle pagine social dedicate all’evento, anche di arte, sport, letteratura e passioni.





Questo in breve quello su cui verteranno gli interventi del Tedx previsto per il 12 novembre a Rieti, i cui speaker saranno annunciati nelle prossime settimane, così come la location esatta. Per ora la certezza è la presenza del giornalista Rai Marco Carrara, noto volto della trasmissione Agorà e Timeline, entrambi in onda su Rai3.C’è tempo fino al 5 novembre per acquistare il biglietto Standard o quello con Aperitivo, rispettivamente a 25 e 30 euro, anche collegandosi al link sulla pagina instagram TedxRieti o sul sito ufficiale della manifestazione.