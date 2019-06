RIETI - Arriva nel Reatino la tecnologia 5G. L'Agcom ha scritto ai sindaci per installare la rete super veloce.

Ma con le aspettative crescono anche le paure sui rischi per la salute.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 4 GIUGNO



© RIPRODUZIONE RISERVATA