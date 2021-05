Riapre il Teatro Flavio Vespasiano, si riparte col vernacolo reatino

RIETI - Il Teatro Dialettale, ancora una volta si dimostra centrale nella vita e nelle speranze della Città di Rieti. Dopo i lunghi mesi di chiusure e paure, l'arte può, seppur tra tante difficoltà, tornare a regalare emozioni e sorrisi. A Rieti, il prossimo fine settimana sarà davvero eccezionale, Sipario Rosso infatti, Compagnia da amatissima dal pubblico, tornerà in scena con la Commedia "Jemo Bene!" 2 atti per la Regia di Alessio Angelucci.

«È una grande sfida - commenta lo stesso Angelucci - ma anche un grande segno di rinascita e una opportunità per i tanti locali del centro storico che speriamo sapranno cogliere». Si comincerà venerdì 28 maggio con il debutto alle ore 18:30 per poi proseguire Sabato 29 e Domenica 30 stessi orari. «Le 18:30 sono un orario perfetto in questa situazione - prosegue Angelucci - non ci saranno problemi con il coprifuoco e il pubblico, uscendo, potrà anche gustare una pizza o prendere un aperitivo, così da ridare speranza ai tanti esercizi della zona».

"Jemo Bene!" garantisce due ore di sane risate, quanto mai necessarie in questo periodo. Per i biglietti si possono prenotare al 347 6758199, il Botteghino aprirà da Martedì 25 Maggio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 al Teatro Flavio Vespasiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA