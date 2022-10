Il teatro Potlach apre la stagione teatrale: spettacoli fino a dicembre a Fara in Sabina

RIETI - Il Teatro Potlach di Fara in Sabina apre la stagione autunnale, con spettacoli a partire da questo weekend, fino a dicembre. Una rassegna eterogenea quella in programma, con compagnie teatrali da tutta Italia pronte ad alternarsi sul palcoscenico del Potlach. In scena diversi spettacoli di teatro contemporaneo, previsti per il sabato sera, ma anche altri di diversa natura pensati per tutta la famiglia e programmati per la domenica pomeriggio.



Ad aprire la stagione sarà la compagnia toscana “Chille de la balanza”, al Potlach per portare in scena “Voglio solo cercare di essere felice”, rappresentazione che ripercorrerà la vita di Colette Thomas, autrice francese dello scorso secolo particolarmente cara ad Artaud, uno dei maestri del teatro 900esco. Un personaggio importante, la Thomas, al punto da essere messo in scena da due attrici: una per interpretare gli anni della giovinezza, l’altra per l’età più matura.



Domenica il primo spettacolo pensato per i più piccoli. Si tratta della fiaba africana “La principessa delle nuvole”, della compagnia sarda S’Arza Teatro: è la storia d’amore tra un contadino e la principessa di un mondo incantato.





Un primo assaggio di quello che accadrà sul palco del Potlach nelle prossime settimane, quando andranno in scena “1799. La rivoluzione napoletana” di Frentania Teatri (sabato 19 novembre); “Babayaga. Storia di una strega”, portato sul palco da MTTM domenica 27 novembre, per spiegare ai più piccoli come si diventa una strega. Poi ancora “Giovanna D’Arco. Le donne e la scelta” di Seven Cults (sabato 3 dicembre) e lo spettacolo di illusionismo “Il Magico Oscar nel Paese delle Meraviglie”(domenica 4 dicembre) di Florian Metateatro. Chiusura, sabato 17 dicembre, con “Il tuono del Deserto” della compagnia Artemista, che indaga le condizioni delle donne afghane a partire da un progetto di ricerca fatto di incontri con donne ospitate nei Centri di Accoglienza del Lazio.Tante emozioni al Teatro Potlach, che apre il suo botteghino con gli spettacoli del sabato sera al costo di 10 euro e quelli della domenica pomeriggio a 5. Per info e prenotazioni: 3517954176.