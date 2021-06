Un grande spettacolo in scena al Teatro Potlach

RIETI - Va in scena al Teatro Potlach di Fara Sabina martedì 15 giugno alle 21.00 lo spettacolo “A Shakespeare/Marlowe Digital Diptych”, vincitore insieme ad altri 10 in tutta Italia del Bando “Vivere all’Italiana sul Palcoscenico” promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Si tratta di un progetto cross-mediale nato dall’incontro del drammaturgo e curatore italiano Gian Maria Cervo e il regista e drammaturgo russo Nikolay Kolyada, e si compone di due riscritture brevi di opere shakespeariane. “Amleto- un’Ofelia di Più” si interroga su quanto la tecnologia digitale stia creando un nuovo Medioevo, un mondo in cui torna a valere la “notizia tradizionale”, fondata sulla voce della comunità e non su fonti documentate. “Musica o un altro nome per la tempesta” parte dall’idea che se si pensa a un Prospero contemporaneo, a figure isolate e demonizzate nel mondo di oggi, indipendentemente dalla forma politica che i vari stati si danno, vengono subito in mente gli intellettuali.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna del FLIPT – Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali del Teatro Potlach, sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone, e per assistervi è necessario prenotarsi al numero del Teatro Potlach: 3517954176.