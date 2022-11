Al Teatro Potlach lo spettacolo sulla Rivoluzione Napoletana del 1799

RIETI - Dopo gli appuntamenti di fine ottobre, al Potlach di Fara Sabina continua la rassegna “Autunno a Teatro” con uno spettacolo previsto per sabato (19 novembre) alle 21. In scena “1799. La Rivoluzione Napoletana”, rappresentazione realizzata dalle compagnie Frentania Teatri ed E-Motion Gruppo, provenienti rispettivamente da Molise e Abruzzo, che porteranno sul palco un mix di danza e recitazione per rievocare una pagina significativa della storia moderna.



A Napoli, alla fine del ‘700, gli ideali propri della Rivoluzione Francese trovano terreno fertile e si traducono in un tentativo di instaurare la Repubblica Napoletana, quando i francesi arrivano in città mettendo in fuga il sovrano in Sicilia. Una parentesi interessante della storia italiana che si chiude però dopo pochi mesi, quando il Re Ferdinando IV di Borbone riesce a tornare sul trono.



Lo spettacolo teatrale, attraverso elementi simbolici presenti sulla scena, al linguaggio del corpo e al contributo della voce fuori campo, restituisce perfettamente gli umori di quei giorni, proiettando lo spettatore nella Napoli della Rivoluzione: un viaggio nel tempo che solo l’arte può rendere possibile.