Teatro Potlach, è di scena “Per Edith Piaf”. Sul palco anche Nathalie Mentha a reinterpretare in francese le canzoni

RIETI - Bastano le prime note per riconoscere una canzone come “La Vie en Rose” e ancora meno per riconoscere la voce di Edith Piaf che ne canta il testo. Una figura intramontabile, quella dell’artista francese, che rivive in tutta la sua forza al Teatro Potlach di Fara in Sabina, dove sabato 18 marzo alle 17 è di scena “Per Edith Piaf”. Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo, arrivando fino in America, Iran, Messico, Spagna e Brasile e che ora torna a casa, al teatro di Fara in Sabina.

Sul palco anche Nathalie Mentha a reinterpretare in francese le canzoni di Edith, per la regia di Pino Di Buduo ad offrire un viaggio musicale nella Francia della prima metà del ‘900, attraverso un’esistenza tormentata e affascinante come quella di Edith.





Sullo sfondo le poesie di Prevért, la Francia della bellezza e dell’arte, ma anche della malavita, della seconda guerra mondiale e della resistenza cui la stessa Piaf prese parte. Un omaggio ad una figura di spessore artistico ed umano, scomparsa nel 1963 ma mai dimenticata, che ancora oggi veicola il messaggio fondamentale dello spettacolo: “credere nell’amore, qualunque cosa succeda”, come si legge nel comunicato del Potlach.“Per Edith Piaf” si inserisce nella stagione di Teatro Contemporaneo, con i biglietti disponibili a 10 euro e la possibilità di mangiare un piatto caldo e un bicchiere di vino con gli artisti, al costo di 6 euro e su prenotazione al numero 3517954176.