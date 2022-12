Ultimo appuntamento della rassegna “Autunno a Teatro” del Potlach di Fara

RIETI - Si chiude la rassegna “Autunno a Teatro” del Potlach di Fara in Sabina. Oggi l’ultimo spettacolo “Il Tuono del Deserto”, in programma alle 21 con ingresso al costo di 10 euro, realizzato dalla compagnia “Artemista” e vincitore del bando sullo Spettacolo dal Vivo del 2022, indetto dalla Regione Lazio.



Una storia che intreccia le vicende di tre donne diverse per ragioni anagrafiche e per il loro vissuto, ma accomunate dalle ingiustizie subìte sotto il potere dei talebani. Zahira, la più anziana, ha dovuto lasciare la sua professione di giudice ed ora vive nascondendosi dai detenuti da lei precedentemente condannati e nuovamente a piede libero; Soraya, data in sposa ad un suo lontano parente con un matrimonio combinato ma desiderosa di uscire da questa condizione e di studiare. Il terzo personaggio è Tahima, la più giovane, anche lei contraria alle imposizioni della sua terra, soprattutto quelle che si allontanano da un sano ed autentico tradizionalismo.





Le tre donne, in un ambiente casalingo, si confrontano, si scambiano idee ed opinioni e si raccontano storie: la loro comunicazione è l’antidoto più forte contro la paura. Ed il loro coraggio si riflette anche nelle differenti scelte che prendono, che le portano a percorrere strade diverse.Uno spettacolo che nasce diversi anni fa dal lavoro di Sabrina Barzilai e forte delle testimonianze di diverse donne afghane rifugiate in Italia, che hanno contribuito raccontando le loro vicende personali e trasmettendo aspetti più particolari della loro cultura, come la musica e le danze.Tutto questo sul palco del Potlach, che con l’inizio dell’inverno, chiude un lungo ciclo di spettacoli teatrali per grandi e piccini.