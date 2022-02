Ripartono le stagioni teatrali a Fara Sabina grazie al Teatro Potlach

RIETI - Partono gli appuntamenti con il Teatro Potlach dll’interno delle due Stagioni Teatrali a Fara in Sabina. Si comincia con la Stagione di Teatro Contemporaneo sabato 5 marzo alle ore 21.00 con il professor Bustric e il suo famoso circo delle pulci, uno spettacolo molto divertente di magia e illusionismo.

La stagione proseguirà fino all’ 8 maggio con tanti altri spettacoli di teatro, danza e musica: Marina Vitolo e Flavia Di Domenico nel comico "Qua siamo!"; il Teatro Potlach con il concerto d'attore “Tutto cambia”, dedicato alle canzoni e alle poesie del mondo sudamericano; la compagnia Iuvenis Danza con 5 danzatori alle prese con gli sport più variegati in uno spettacolo di danza divertente e affasciante; gli Instabili Vaganti con il loro pluripremiato "Made in ILVA"; la nuova produzione del Teatro Bertolt Brecht Formia dal titolo “Cantata dei giorni infami” che vedrà in scena un attore e un musicista; e la chiusura in bellezza della Stagione con il concerto degli Area 765, che presenteranno anche delle canzoni inedite.



Domenica 6 marzo alle ore 17.00 prende invece il via la Stagione di Teatro Ragazzi. Si parte con “Direttori d’orchestra” del Teatro Potlach: una magica fiaba sulle quattro stagioni con scene comiche, tragiche e a volte assurde, con in scena due clown che hanno fatto divertite generazioni di bambini e adulti. A seguire nella stagione saranno ospiti “Cappuccetto Blues” di Teatro Invito, in una rivisitazione della fiaba classica dal punto di vista del lupo; la nuova produzione “È fatto il fatto?” del Teatro Pat, sulle storie di magia in Lucania; “La grotta del Mutamembra” di Ruotalibera Teatro; “Di magiche storie e montagne incantate” della Compagnia il Melarancio, “Marcovaldo – Funghi in città” di Arterie Teatro e in fine, il coloratissimo “Storie di Kirikù” del Teatro dei colori.

Due Stagioni da non perdere, che quest’anno giungono alla loro XV edizione!



Prenotazion consigliata scrivendo sms o whatsapp al 3517954176

Maggiori informazioni sugli spettacoli delle due stagioni sono presenti sul sito del Teatro Potlach.