Martedì 29 giugno doppio evento con il Flipt del Teatro Potlach

RIETI - Martedì 29 giugno ore 17.00 sul canale youtube del Teatro Potlach la presentazione del libro di Vincenzo Sansone "Scenografia digitale e interattività. Il video projection mapping nuova macchina teatrale della visione"

Dialogheranno con l’autore Pino Di Buduo, regista e direttore artistico del Teatro Potlach e Anna Maria Monteverdi, docente di Storia della scenografia e dei costumi teatrali dell’Università Statale di Milano ed esperta di Digital Performance.

Sinossi del libro: Negli ultimi anni il video projection mapping, un’applicazione che permette di proiettare immagini e video su un oggetto reale, adattandoli alle sue forme, si è ampiamente diffuso nel campo artistico con una serie di applicazioni che hanno rivelato le sue alte potenzialità narrative e comunicative. Se impiegato nelle arti performative, non come semplice tecnologia ma come linguaggio metaforico, il video projection mapping si trasforma in una nuova macchina scenica della visione che, da un lato, rifunzionalizza i dispositivi teatrali del passato, assorbendone le funzioni, e dall’altro permette di sperimentare, attraverso il suo uso come scenografia digitale o in combinazione con tecnologie di interattività, nuove modalità di creazione e costruzione per la performance.

L'incontro è aperto gratuitamente a tutti e sarà visibile su Youtube al link: https://youtu.be/xfYF_V5LVc0

Sempre martedì 29 giugno ore 18.30 al Teatro Potlach "Movimento Poetico" con i Bouffon Oublié (Francia)

Spettacolo di mimo corporeo realizzato da tre allievi dell’École Internationale de Mime Corporel Dramatique di Parigi. Lo spettacolo sceglie di creare un mondo diverso per non arrendersi alla realtà delle cose, utilizzando il potere dell'immaginazione che permette di viaggiare lontano pur restando fermi. Nicole, Lucas e Lucia realizzeranno un viaggio del corpo attraverso il tempo, portando il pubblico ad incontrare il mimo e scoprire questa arte poetica fatta di ritmo del gesto, puntuazioni, metafore e voli pindarici.

Creata nel 2020 a Parigi, la compagnia Bouffon Oublié nasce dall'incontro di artisti di diverse nazionalità (Cile, Brasile, Francia e Italia) alla Scuola Internazionale di Mimo Corporeo di Parigi.



Prenotazione obbligatoria al 351.7954176