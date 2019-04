© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiude con "Il piacere dell'onestà" di Luigi Pirandello. Va in scena oggi, giovedì 4 aprile, alle 21 l’ultimo appuntamento della stagione teatrale del Flavio Vespasiano Il piacere dell’onestà con protagonisti Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina. Dopo la splendida esperienza di Filumena Marturano, il capolavoro di Eduardo De Filippo che aprì la stagione di prosa reatina nel novembre 2016, Liliana Cavani torna a dirigere Gleijeses in un grande classico pirandelliano. L’attore non è certamente nuovo alle interpretazioni dei personaggi del drammaturgo siciliano, ormai sposati con grande consapevolezza e capace di restituirne efficacemente al pubblico le sfumature più raffinate. Ispirata alla novella Tirocinio del 1905 e rappresentata per la prima volta a Torino nel 1917, la commedia in tre atti Il piacere dell’onestà mette in scena le tematiche care a Pirandello: la differenza fra l’essere e l’apparire, fra la maschera sociale in contrapposizione al nostro vero io, il bisogno di autostima, l’animo bestiale che si fonde con il sentimento in situazioni proibitive. Il “piccolo uomo” Angelo Baldovino accetta per soldi un matrimonio di facciata con Agata, amante incinta del marchese Colli, che non la può sposare perché già ammogliato. Ma le cose non andranno come previsto. Angelo, che per la prima volta si sente investito da una grave responsabilità, prende tutto molto sul serio. Aiuterà la ragazza lasciata sola, darà il suo nome al neonato e sarà utile anche allo stesso marchese, tradito dalla moglie. Baldovino si batterà strenuamente per l'onestà per riscattare la sua vita seguendo finalmente un ideale nobile. L’intreccio pirandelliano proseguirà con svariati colpi di scena, fornendo spunti mai scontati e una trama intricata e punteggiata di colpi di scena. Il piacere dell’onestà è uno dei testi più grotteschi di Pirandello, nel quale con straordinaria maestria, attraverso il meccanismo del paradosso, l’autore mette in risalto le tematiche ricorrenti nella sua opera teatrale e letteraria. Al fianco di Geppy Gleijeses tutta da scoprire l’interpretazione di Vanessa Gravina, sempre più affermata protagonista dei palcoscenici italiani.