A Montopoli protagonista il teatro con “C'è sempre...una ragione di più”

RIETI - L’attuale Rassegna Teatrale "Ripartiamo Insieme" indetta dall'associazione Niente fischi…si recita” nelle persone di Aldo Lops e Silvia Lastilla, conclude il suo trionfale percorso sabato 19 giugno alle 20,30, là dove tutto iniziò 2 anni or sono, presso il Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina.

«Il 23 febbraio 2020 –ricorda Aldo Lops- fu l'ultima data di quella fantastica Stagione Teatrale che vide esibirsi in palcoscenico un'impressionante numero di artisti, fra i più noti dell'ambito nazionale. Poi il Covid, il lockdown, i lutti, le sofferenze, le paure, le incertezze, le angosce». Ed ora Aldo e Silvia, con il coraggio che li contraddistingue, sono riusciti a ripartire insieme a quel pubblico che ne decretò il successo con 16 sol out .

Lo spettacollo

Francesca Nunzi e Marco Simeoli, noti ai più come i protagonisti di Aggiungi un posto a tavola e Cavalli di battaglia del compianto Gigi Proiettii, porteranno in scena in Prima Nazionale "C'è sempre...una ragione di più"...cronache, gossip e poesie a a cavallo degli anni 70/80 accompagnate al pianoforte dal Maestro Andrea Bianchi sulle note dei Fanco Califano. E dopo Teatro, come da istituita tradizione, tutti a cena con gli artisti presso il vicino e rinnovato Ristorante "Fantasie della Sabina" Info: 3896793095 / 3395318478.