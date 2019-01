© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Proseguono le iniziative per i cinquant’anni del Liceo Artistico di Rieti. Il 25 gennaio sarà il turno del teatro e di un open day denso di iniziative. Alle ore 19 infatti, presso il Liceo Artistico (Polo Didattico) in via Togliatti, il laboratorio teatrale del Calcagnadoro (con ingresso libero) presenterà un rifacimento di “Una nave per Leucò” tratto liberamente dai “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese. Uno spettacolo messo in scena a giugno 2018 con la regia di Salima Balzerani. In questo adattamento, la direzione è stata affidata ai pedagoghi-trainer teatrali del Centro Jobel, con la cura dei docenti della scuola (prof.ssa Sabrina Bartolomei, referente teatro, e prof. Gianfranco Guercilena per le scene). “Non sarà uno spettacolo itinerante -spiegano gli organizzatori- ma gli spettatori verranno guidati verso le diverse location dove ogni singola coppia di attori reciterà la sua partitura scenica”.Questa festa-maratona delle Arti inizierà sin dalla tarda mattinata, nel corso dell’Assemblea d’istituto, con il taglio della torta offerta dall’Alberghiero Costaggini a seguito di collaborazioni tra i due Istituti; interverranno il dirigente scolastico provinciale Prof. Giovanni Lorenzini e la preside dell‘Istituto Superiore “Varrone” (in cui è compreso l’Artistico) Prof.ssa Stefania Santarelli.Dalle ore 16 tutti i docenti dei cinque indirizzi ed altri docenti di discipline teoriche della scuola, accoglieranno genitori e matricole per un corale Open Day in festa, tra l’attivazione del Caffè filosofico, incontri e illustrazioni guidate delle tante attività formative. L’informazione sugli indirizzi “Porte aperte” si protrarrà fino in tarda serata, senza interruzione.ll 25 gennaio inoltre sarà l’occasione per incontrare a scuola ex docenti ed ex studenti che si sono brillantemente affermati nel campo musicale: tra questi, da non perdere l’incontro alle ore 17 con il musicista Raffaello Simeoni che si esibirà con il suo repertorio più caro al grande pubblico e improvviserà brani anche dopo lo spettacolo teatrale. Anche altri ex studenti si esibiranno portando il loro affettuoso contributo alla festa di mezzo secolo del Calcagnadoro.Alle 20 circa seguirà il rinfresco e il brindisi offerto dalla scuola per tutti, ospiti, visitatori e genitori.“E’ innegabile che la produzione creativa, se vivace, moderna e ben fatta, è un settore di aggregazione sociale e può creare possibilità di realizzarsi nella vita -spiega la Professoressa Ines Millesimi- Non si può parlare solo di insicurezza e di paure, non si può ridurre l’esistenza a calcoli finanziari, profitto e crescita economica correndo dietro allo spread. Tutti sentono il bisogno di svago, di accantonare per qualche ora l’ansia di esistenze sotto pressione in questa società sempre più liquida. L’arte aiuta ad allontanare le preoccupazioni e a crescere, l’arte nutre e restituisce energia: sebbene non salverà il mondo, forse può migliorare e rendere più interessante il tran tran della nostra vita quotidiana. Per questo le Arti non moriranno mai, si evolveranno, si trasformeranno, e fin dall’uomo primitivo l’impulso creativo resterà insopprimibile. Tra le Arti, lo spettacolo teatrale ha per tradizione e vocazione una sua unica magia”.I recenti incontri organizzati dal Liceo Artistico sui film-evento dedicati agli artisti, sull’arte digitale e sulle mostre show di arte immersiva, oltre al pomeriggio consacrato alla scultura e alla tecnica del bronzo con il maestro reatino Dino Morsani, sono stati accolti con entusiasmo, a riprova che c’è interesse autentico per le arti: un folto pubblico di tutte le età, alla presenza di personalità della cultura e delle istituzioni di Rieti, mischiati a tanti giovani e cittadini curiosi, ha seguito gli incontri che sono stati un successo.