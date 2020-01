RIETI - Al via la stagione del Piccolo Teatro dei Condomini. Ad inaugurare il cartellone di questo delizioso salotto culturale nel cuore di Rieti è l'attore Giorgio Colangeli, protagonista in tv di Braccialetti Rossi e vincitore del David di Donatello.



Venerdì 10 gennaio alle 21 sul palco del teatro diretto da Giovanni Leuratti ci sarà un importante testo che ha calcato già le tavole di molti teatri: E quindi uscimmo a riveder le stelle.



Una interpretazione colloquiale dei primi sei Canti del Purgatorio. Uno spettacolo che rispetta la sequenza temporale della storia e l'integrità del testo. Insieme al grande attore anche Tommaso Cuomo con la sua musica dal vivo. L'ultimo verso dell'Inferno di Dante dà il titolo allo spettacolo che emoziona per la sua bellezza senza tempo e per la bravura dell'attore nel recitare a memoria un'opera intramontabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA