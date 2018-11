RIETI - Una stagione di prosa ad altissimo livello, una rassegna jazz come novità assoluta, oltre a spettacoli di lirica e alla conferma del vernacolo. Arriva con ritardo, ma da gennaio è ricco il cartellone del teatro Flavio Vespasiano, con anticipo per gli abbonati da dicembre.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 4 NOVEMBRE



© RIPRODUZIONE RISERVATA