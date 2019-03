© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nessuna lezione di storia potrà mai arrivare a toccare le emozioni come può fare il teatro in una rappresentazione dal vivo. Partendo da questo presupposto, la compagnia teatrale «Quelli che con la voce» propone uno spettacolo sulla prima guerra mondiale dal titolo «1915/1918. 1261 giorni di guerra», testo che ha avuto la consulenza letteraria dello sceneggiatore teatrale, televisivo e cinematografico Paolo Logli. La regia è di Luca Violini, attore e doppiatore anconetano, una delle più importanti e note voci nazionali nel panorama del doppiaggio cinematografico, documentaristico, pubblicitario, televisivo (tra le tante altre è la voce de La7) e radiofonico. «Con questo progetto - spiega Violini - abbiamo voluto ripensare e onorare la memoria di tutti quei ragazzi, tra cui anche mio nonno, che sacrificandosi ci hanno donato il futuro. Erano giovanissimi, i famosi ragazzi del '99, poco più grandi di quelli che verranno sabato mattina al teatro. Li invito sempre, al termine dello spettacolo, a fare un applauso, ai ragazzi italiani ma anche agli austriaci, per far capire che in guerra non vince nessuno e che il dolore non ha colore». Protagonista è un anziano postino, a cui Violini presta la voce, che in paese conosce tutti. «In questo caso diventa un portatore sano di notizie funeste - aggiunge Violini - le lettere che consegna scandiscono un dramma. Sono lettere di chi ha perso la vita inseguendo un senso». Sarà Stefano Pozzovivo, speaker di Radio Subasio, a dare invece la voce alle lettere degli uomini, mentre l'attrice Jessica Tonelli darà voce alle lettere delle madri che hanno visto partire i figli e delle fidanzate. Sono le mille voci di questa guerra, ancora più lancinanti quando descrivono un dramma privato, destinato a scomparire nei numeri di un conflitto che ha visto centinaia di migliaia di morti.Dopo l'appuntamento per le scuole, quello aperto al pubblico è per questa sera, sabato 16 marzo, alle 21.15, concepito non tanto per commemorare la vittoria dell'Italia nella grande guerra, quanto per riascoltare il soffio di quelle vite che da quel conflitto sono state sradicate, e travolte. Lo spettacolo ha già replicato in molti comuni italiani, da Ancona a Todi, da Verona a Roma, da Bologna a Chieti. Partecipano all'iniziativa la Alessandro Rinaldi Foundation, il Rotary Club di Rieti ed il Lion Club Rieti Host. Le immagini sono curate da Luca De Minicis, il disegno del suono e le luci da Luca Fioretti. Per l'appuntamento serale delle 21.15 il costo del biglietto è 15 euro (10 euro il ridotto fino a 14 anni). Per prenotazioni 320/5623974. La biglietteria sarà aperta oggi dalle 18.30 alle 21.