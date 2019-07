RIETI - Il fermo imposto dai vigili del fuoco al teatro Flavio Vespasiano di Rieti è attivo perché il Comune non ha rispettato i tempi per adeguarsi alle norme antincendio: il problema esiste dal 2009.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 26 LUGLIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA