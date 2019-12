© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stagione Teatrale Flavio Vespasiano: in corso la vendita dei nuovi abbonamenti."Si è chiusa con grande successo - spiega una nota del Comune di Rieti - la vendita degli abbonamenti alla Stagione Teatrale 2019/2020 riservata ai vecchi abbonati mentre adesso, e fino al 21 dicembre, è aperta la vendita per i nuovi abbonamenti.Gli orari del botteghino del Teatro fino al 21 dicembre saranno i seguenti:lunedì – mercoledì – venerdì: 16.00 – 20.00martedì – giovedì: 10.00 – 13.00sabato: 10.00 – 13.00 | 16.00 – 20.00Costo Abbonamenti: Intero €75 – Ridotto 65€ - Studenti €30Costo Biglietti singoli: Intero € 25,00 + 2,50 di prev • Ridotto € 20,00 + 2,00 di prevI biglietti saranno in vendita nei giorni di spettacolo presso il botteghino del Teatro con i seguenti orari:sabato: 10.00 - 13.00 | 16.00 – 21.00domenica: 10.00 - 13.00 | 15.00 – 17.30".