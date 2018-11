LO SPETTACOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Va in scena domani, giovedì 15 novembre, il primo risultato scenico dei progetti della danzatrice Federica De Francesco e della cantante Laura Desideri, presso la Sala Farnese di Poggio Mirteto dalle 18 in poi. Nel pieno della delicata fase di costruzione, fase che solitamente si sviluppa a “porte chiuse”, lo spettacolo si presenterà al pubblico nell'inedita forma di 'studio'."La residenza artistica delle artiste - ricorda una nota - è parte integrante dell'ampio ventaglio della Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina TerrArte, finanziata dal Mibact e dalla Regione Lazio e curata dal Teatro delle Condizioni Avverse. Lo spirito che muoverà le scene sarà la volontà di incontro e scambio con la popolazione per avvicinare all'arte, al teatro e alla musica in modo più intimo e relazionale".Non uno, ma ben due sono stati i progetti distinti elaborati dalle artiste emergenti nel corso di Terrarte, "InCorporAzione" e "NUDAvox". Questi sono stati costruiti in un percorso interattivo con il territorio e la popolazione attraverso incontri laboratoriali con gli utenti dei gruppi stabili presenti nella sede operativa del Teatro delle Condizioni Avverse e un laboratorio di restituzione al pubblico con gli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Poggio Mirteto, in collaborazione con il giornalista e caporedattore di Media&Sipario Luciano Lattanzi.Il progetto "InCorporAzione" nasce dall'esigenza della danzatrice e coreografa di lavorare, attraverso una precisa ricerca di movimento, sulla relazione tra luce, ombra e colore partendo dall'osservazione di luoghi specifici importanti per la stimolazione sensoriale ed emozionale e la rielaborazione di questa attraverso la danza e l'uso di vernici colorate: il corpo diventa quindi lo strumento attraverso il quale viene riprodotto un determinato paesaggio precedentemente 'vissuto'.Il progetto "NUDAVOX", trae la sua ispirazione dalle pratiche tradizionali sciamaniche del suono, dal canto sacro, tribale oscuro, dalla classica indiana, dalle vibrazioni della popolare italiana più antica, dallo spiritual afroamericano e ne crea una contaminazione esperienziale intrisa di vita. Crede fermamente nell'arte dell'utilizzo della voce come guaritrice e studia il canto armonico per andare a fondo alla risonanza non solo corporea. Questo ha portato la sua esplorazione all'applicazione esoterica del suono, così come all'utilizzo dell'elettronica, la pratica dell'overdubbing è oggi una delle sue espressioni musicali più creative e dedite all'improvvisazione. La sua voce e la sua composizione estemporanea è fortemente legata ai paesaggi in cui è cresciuta.