Ultimo aggiornamento: 12:27

RIETI - Teatro a distanza ai tempi del Coronavirus in Sabina. Un’altra bella iniziativa dalla Bassa Sabina, precisamente da Poggio Mirteto, come il poter vedere il Teatro a distanza in questi giorni particolari e difficili per l’emergenza Coronavirus. Iniziativa rivolta ai ragazzi che dovendo stare a casa forzatamente, spesso lamentano di annoiarsi davanti ad una situazione del tutto nuova per loro e non solo. Le scuole restano chiuse per la sospensione della didattica e dopo aver espletato compiti che arrivano online o su whatsapp, per ingannare il tempo, la Compagnia Teatrale delle Condizioni Avverse che nel frattempo ha sospeso le proprie attività associative (dai corsi teatrali alle rappresentazioni) fino al 3 aprile 2020 in ottemperanza del Dpcm del 9 marzo 2020, ha trovato il sistema di intrattenere i ragazzi a distanza proponendo spettacoli da vedere sui dispositivi come telefoni, pc, tablet o quant’altro si possa collegare e connettersi alla rete.L’iniziativa“Cari bambini, vi annoiate ?- è il messaggio che arriva dalla Compagnia Teatrale di Poggio Mirteto- qui potete vedere il nostro spettacolo, I Musicanti di Brema, sperando di incontrarci presto di persona per divertirci insieme!”. E così per poter vedere lo spettacolo del Teatro delle Condizioni Avverse con la regia di Andrea Maurizi e con Jessica Leti, Tiziano Perrotta, Manuela Fioravanti, e passare un’ora di svago basta andare sulla pagina facebook della Compagnia e sul link https://www.youtube.com/watch?v=tOrp7ZNGAeY così da poter vedere “I Musicanti di Brema”.