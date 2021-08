Il Teatro delle Condizioni Avverse ammesso al finanziamento Outdoor Education di Enti del Terzo Settore

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:33

RIETI - Dopo un'intensa attività ludica e pedagogica svolta in questi mesi in ambito artistico rivolta alla dimensione dell'infanzia e della preadolescenza nel territorio della Bassa Sabina e grazie al sostegno regionale e dell'Amministrazione Comunale di Montopoli di Sabina e dell'Ufficio del Distretto Sociale Bassa Sabina,

il Teatro delle Condizione Avverse è stato ammesso dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Lazio, al finanziamento dei progetti Outdoor Education di Enti del Terzo Settore per l'anno 2021 con determina n. 18 del 10/08/2021 con il progetto "Miti e leggende della Sabina".



«Grazie a questo finanziamento, il Teatro delle Condizioni Avverse avrà la possibilità di svolgere molteplici attività pedagogiche e ricreative per i bambini e i ragazzi in Bassa Sabina al fine di facilitare le piccole generazioni a mantenere un continuo contatto con la Natura e il valore dello stare all'aria aperta e di continuare a dare valore alle tante risorse culturali e naturalistiche della Bassa Sabina. Vi informeremo presto di tante attività ricreative, ludiche, artistiche e culturali per bambini e ragazzi all'insegna della Natura!».