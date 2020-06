Rieti, chiusura Teatro, le opposizioni: «Serve riavere al più presto il simbolo della nostrà città»

RIETI - «Vista la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha visto la chiusura del Teatro Flavio Vespasiano, gioiello cittadino e manifesto di storia e cultura, i gruppi di opposizione - Rieti Città Futura, Partito Democratico, Partito Socilaista Italiano, Possibile, M5S - hanno chiesto una convocazione urgente della commissione competente, con la presenza dell’assessore Gianfranco Formichetti, per avere chiarimenti e discutere sulle possibili misure da intraprendere per riavere a disposizione, prima possibile, il simbolo della nostra cittadina».

