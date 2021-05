Tensione nella Npc: Taylor fuori a sorpresa, gioca l'U20 Imperatori, Piccoli in panchina

RIETI - Colpo di scena dell'ultimo minuto in casa Npc Rieti: a meno di 20 minuti dalla palla a due della gara con Orzinuovi ha dato forfait anche Steve Taylor, che si è accomodato in tribuna per problemi alla schiena. Al suo posto l'under 20 Imperatori che, pur non avendo formazione, può essere schierato al posto di un americano. Molto nervosismo in casa Npc per quanto accaduto. In lista anche Matteo Piccoli che andrà in panchina.

