di Luca Brugnara

RIETI - Dal prossimo 9 agosto, le piccole imprese di Rieti potranno dire di lavorare per se stesse fino al termine dell’anno, dopo avere versato tutte le tasse, statali, regionali, comunali. E in Italia c’è chi sta molto peggio. L’analisi è dell’Osservatorio permanente sulla tassazione di artigiani e piccole imprese della Cna nazionale, nella V edizione di «Comune che vai fisco che trovi», rapporto sulla tassazione sulle piccole imprese in Italia, analizzando i singoli comuni capoluogo. Tra i 5...