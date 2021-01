Il sasso è come un tartufo bianco e la foto postata su facebook fa il pieno di like e inviti a cena per gustare un piatto di tagliatelle. Ma è solo uno scherzo

RIETI - Il post comparso nella giornata di oggi sul profilo della signora Camigioli di Magliano Sabina sarebbe stato più tipico del periodo di carnevale anziché dell'epifania, ma di sicuro, in questa inconsueto ultimo giorno di festa l'umorismo dei coniugi Rossi ha attirato l'attenzione di amici e conoscenti strappando a tutti una risata. Complice dello scherzo di cui sono stati in molti "vittima" un sasso che marito e moglie hanno trovato durante una loro passeggiata.

Un sasso saltato agli occhi dei coniugi per la sua somiglianza ad un tartufo bianco. E da lì la simpatica idea. Tornati a casa moglie e marito hanno fotografato l'esemplare da record e fatto girare gli scatti su facebook facendo credere di essere in possesso di un vero e proprio tartufo da quasi 450 grammi. Tanti i like e i commenti, tanti quanti gli inviti a cena per gustare un piatto di tagliatelle.

Di sicuro la signora Camigioli non delizierà i palati dei suoi amici con il sasso-tartufo, ma ha regalato loro un momento di stupore

