RIETI - In attesa di più significativi provvedimenti che saranno legati al prossimo Decreto del Governo, l’amministrazione comunale di Cittaducalde ha deliberato questa mattina in giunta lo spostamento per tutti i cittadini delle rate Tari che prevedono i nuovi termini di pagamento nelle mensilità di Settembre e Novembre 2020 (anziché Aprile e Luglio).

«La speranza - spiega il sindaco Leonardo Ranalli - rimane quella di avere la possibilità nelle prossime settimane di prevedere agevolazioni significative e dirette per quanti, causa Covid–19, sono stati costretti a chiudere la propria attività o a vivere conseguenze peggiori per decisioni indirette dei propri datori di lavoro, senza comunque che questo causi l’innalzamento proporzionale dell’imposta per gli altri cittadini».

