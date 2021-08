Tarano Sport Village, successo per il secondo torneo di volley misto amatoriale

Giovedì 5 Agosto 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:45

RIETI – Anche l’attività sportiva amatoriale torna ad essere protagonista dopo un periodo difficile ed un esempio accompagnato da grande entusiasmo si è avuto al Tarano Sport Village di Borgonuovo di Tarano dove si è svolto il 2° Torneo di Volley Misto Amatoriale. Dal 15 luglio al 3 agosto le cinque squadre partecipanti non si sono risparmiate dando vita a incontri di assoluto livello agonistico in un girone all’italiana culminato con semifinali e finalissima.

Al termine della regolar season si sono disputate le gare di semifinale 1-4 posto e 2-3 che hanno visto i Black Mamba prevalere contro Le Fenici ed i Canarini contro i Mikasa Tua ribaltando l’esito della stessa regolar season. I Mikasa Tua hanno poi conquistato il terzo posto mentre i Black Mamba si sono aggiudicati la finalissima. Classifica finale: Black Mamba 9 punti, Mikasa Tua 7 (per il vantaggio negli scontri diretti), I Canarini 7, Fenici, Green Spritz.

Nella giornata conclusiva del torneo premiazioni per i vincitori e per tutte le squadre partecipanti. Migliori giocatori (maschile e femminile) sono stati Claudiano Colletti che ha realizzato 108 punti e Giorgia Di Mario (tesserata della squadra di pallavolo under 18 della Tarano Sport Village) con 53 punti.