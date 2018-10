RIETI - Indennità gonfiate, consiglieri (ed ex assessori) respinti con perdite: il Tar del Lazio ha rigettato per difetto di giurisdizione il ricorso presentato a settembre da Petrangeli, Ubertini, Ludovisi, Mezzetti, Di Fazio, Giuli, Di Paolo. Il pronunciamento segna un punto a favore del Comune e pone una questione politica di rilievo. Un giudizio civile dilata infatti enormemente i tempi di definizione della controversia ed espone i consiglieri comunali attualmente in carica all’incompatibilità e quindi alla decadenza.



