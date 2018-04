di Daniela Melone

RIETI - Il Tar del Lazio batosta il Consorzio industriale di Andrea Ferroni e al momento fa felice l’imprenditore Renzo Rossi del progetto «Verdepiana». L’area all’interno della quale dovrà sviluppare il progetto sarà pagata come stabiliva il bando del 2015 (20 mila euro) e non il mezzo milione e oltre come successivamente richiesto dal Consorzio. Il Tar si è pronunciato con ordinanza, in via cautelativa, in attesa della sentenza sul merito prevista d ottobre. Ordinanza alla quale oggi...