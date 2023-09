Sabato 9 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Dovendo trovare uno slogan, per Gianluca Quintili si potrebbe dire “Non solo tappezziere”, per definire questo ingegnere o architetto mancato, non per sua volontà ma per destino, capace di abbinare complessi calcoli scientifici per valorizzare il proprio lavoro.

L'artista. Così Gianluca definisce suo padre Artemio, che nel dopoguerra aveva il laboratorio in via Cintia, in cima alla salita che costeggia la multisala Moderno: «Ci andavo da bambino, dopo la scuola, a dargli una mano, anche se io avevo altro in mente». Gianluca era uno studente modello, che eccelleva nelle materie scientifiche e nel calcolo: «Terminate le medie i miei insegnanti lottarono per convincermi a iscrivermi allo scientifico o al classico mentre io, come feci, scelsi i geometri perché volevo diventare ingegnere o architetto». Nel frattempo, primi anni ‘80, papà Artemio si era spostato in via San Francesco, dove tuttora risiede il laboratorio «in cui mio padre lavorava con abilità che andava ben oltre le qualità del semplice artigiano». Intanto Gianluca si era diplomato, aveva svolto il servizio militare ed era iscritto a ingegneria, ma il destino aveva altri programmi per lui: «Mio padre si ammalò - racconta - e andai ad aiutarlo in laboratorio, ma sempre con l’intenzione di proseguire gli studi». Purtroppo nel ‘90, a soli 47 anni, Artemio morì e suo figlio si preoccupò di ultimare i lavori già iniziati, «ma nel frattempo se ne aggiungevano di nuovi che non mi sentivo di rifiutare e così lasciai l’università».

L'artigiano. Gianluca non si è pentito di questa scelta: «Oggi applico al mio lavoro le conoscenze tecniche e di calcolo acquisite da geometra e nei miei studi iniziali d’ingegneria per svolgere con maggiore accuratezza il mio lavoro e progettare mobili grazie anche al disegno a 2 o 3 dimensioni». Quindi anche falegname, arredatore, tappezziere per auto e altro ancora. «Una volta c’erano 12 tappezzieri a Rieti – spiega – oggi siamo rimasti in tre. Il mercato è cambiato. Personalmente, anche grazie alle conoscenze tecniche acquisite il lavoro non mi manca, ho una clientela fedele e ciò, al tempo stesso, mi induce a pensare che per non far scomparire certe attività artigianali, e quindi a creare lavoro, bisognerebbe istituire delle scuole in cui oltre alle necessarie tecniche manuali e pratiche si insegnassero anche quelle teoriche che modernizzerebbero e migliorerebbero la qualità del lavoro.