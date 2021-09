Lunedì 6 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Tutte persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo, nella stragrande maggioranza giovani in età scolastica, infettati dagli adulti. E’ l’identikit delle persone che risultano attualmente positive al covid, tracciato con lucidità sabato pomeriggio dalla direttrice generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, durante la somministrazione delle dosi presso l’hub vaccinale organizzato con la Fondazione Varrone all’auditorium San Giorgio. E proprio in ragione della necessità di salvaguardare i ragazzi in previsione della ormai imminente riapertura delle scuole, la Asl da oggi e fino a sabato 11 ha organizzato presso i drive-in del territorio la possibilità per i giovani dai 6 ai 18 anni di effettuare gratuitamente e senza alcuna prenotazione, test rapidi anti-covid.

I drive-in dove sarà possibile eseguire il test sono quelli in via del Terminillo, da questa mattina alle 8 fino alle 17 per un massimo di 200 tamponi al giorno fino a sabato 11, al drive-in del Pass di Accumoli oggi dalle 8 alle 13 per un massimo di 150 test, martedì al drive-in del poliambulatorio di Passo Corese in via Maestri del Lavoro con orario dalle 9,30 alle 17 per 150 tamponi al giorno, mercoledì al drive-in del Pass di Amatrice dalle 8 alle 13 per un massimo di 150 test rapidi, al drive-in di Magliano Sabina, presso la Casa della salute, il giorno giovedì 9 dalle 8 alle 13 fino a 150 test e al drive-in del poliambulatorio di Poggio Mirteto venerdì 10 dalle o9,30 alle 17 fino a un massimo di 150 test rapidi.