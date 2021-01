Tamponi sulla popolazione di Poggio San Lorenzo: controllate circa 200 persone

RIETI - Giornata dedicata alla prevenzione e ai controlli per il Covid 19 a Poggio San Lorenzo. Nell'arco dell'intera mattinata sono stati effettuati circa 200 tamponi naso faringei sulla popolazione del paese. Una possibilità nata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e alla disponibilità della Asl, che ha installato in paese una postazione drive in con il supporto del servizio Api.

La scelta di avviare lo screening al quale i cittadini si sono sottoposti in forma volontaria, è venuta naturale dopo quanto emerso nei giorni scorsi: a Poggio San Lorenzo sono stati rilevati 3 cluster circoscritti e, soprattutto, il paese è risultato uno dei 3 centri con la più alta percentuale di contagi nella provincia di Rieti, insieme a Fara Sabina e al capoluogo.

L'iniziativa dei tamponi è partita alle 9 del mattino ed è andata avanti fino a mezzogiorno. «Siamo molto soddisfatti della grande risposta della cittadinanza a questa opera di sensibilizzazione - hanno spiegato dal Comune di Poggio San Lorenzo - e, soprattutto, vogliamo ringraziare la direzione generale della Asl per la disponibilità dimostrata: grazi all'impegno dell'azienda è stato possibile allestire la postazione in paese, consentendo a tante persone di effettuare il tampone in tempi rapidi».

