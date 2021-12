Rieti, da venerdì attivi 11 punti della Asl per i tamponi in tutto il Reatino

RIETI - Piano straordinario della Asl di Rieti per implementare la rete drive-in. Da domani 31 dicembre attivi 11 punti-tamponi. Coperte tutte le aree del territorio della provincia di Rieti. A Rieti istituiti due drive.

Nella tarda serata di ieri, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ha deciso, con un ulteriore sforzo organizzativo e il coinvolgimento di un numero elevato di operatori sanitari, di ampliare la rete drive-in sul territorio della provincia di Rieti istituendo 11 punti di accesso in modalità drive-in (in auto) e walk-in (a piedi) per l’esecuzione del tampone per la ricerca del virus SARS CoV-2.

La predisposizione del Piano straordinario si è resa necessaria a causa dell’aumento esponenziale degli accessi registrati nell’ultima settimana presso la rete drive-in, dovuto all’andamento della curva dei contagi e alle contestuali festività natalizie.

Dal 24 dicembre ad oggi la Asl di Rieti ha eseguito circa 7.000 tamponi. Nella sola giornata di ieri 1.222.

A partire da domani, 31 dicembre, a Rieti capoluogo saranno attivi 2 punti per l’esecuzione dei tamponi: in via del Terminillo (aperto dal lunedì al sabato ore 8:00-14:00 -modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale di via delle Ortensie (aperto dal lunedì al venerdì ore 11:30 -13:30 -modalità walk-in).

Un terzo punto-tamponi di accesso sarà disponibile a Passo Corese in via Maestri del Lavoro (aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 11-13 e il martedì ore 9,30-13:30 – modalità drive-in/walk-in).

Il quarto punto-tamponi sarà attivo a Magliano Sabina, in via Veneto Lotti – area campo sportivo (aperto dal lunedì al venerdì ore 10:00 – 12:00 – modalità drive-in/walk-in).

Due punti-tamponi saranno attivi a Poggio Mirteto: in località Capacqua (aperto ogni venerdì ore 9:30-13:30 – modalità drive-in/walk-in) e presso la sede distrettuale Asl di via Finocchieto (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00-13:00 – modalità drive-in).

Il settimo punto-tamponi sarà attivo ad Osteria Nuova in via Mirtense presso l’area fieristica (aperto il mercoledì ore 9:30-13:30 – modalità drive-in/walk-in).

L’ottavo punto-tamponi sarà attivo a S. Elpidio in via Petrignano presso la sede distrettuale Asl di Pescorocchiano (aperto dal lunedì al venerdì ore 10:30-12:30 – modalità drive-in/walk-in).

Il nono punto-tamponi sarà attivo ad Antrodoco presso la sede distrettuale Asl piazza Aldo Moro (aperto dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00 – modalità walk-in).

Il decimo punto-tamponi sarà attivo ad Accumoli presso il locale PASS in via Salaria Km 141.400 (aperto dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:30 – modalità drive-in/walk-in).

L’undicesimo punto-tamponi sarà attivo presso il locale PASS di Amatrice area Don Minozzi (aperto ogni mercoledì ore 9:00-11:30 – 12/26 gennaio – 9/23 febbraio – 9/23marzo a settimane alterne – modalità drive-in/walk-in).