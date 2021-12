Rieti, lunghe code e traffico per fare un tampone

RIETI - Caos e delirio tamponi la mattina della vigilia. Traffico paralizzato e via Palmiro Togliatti completamente congestionata per le lunghissime code di autovetture in fila per il tampone presso i presidi Asl nell'area dell'ex ospedale psichiatrico. In zona sono dovute intervenire due pattuglie dei vigili della polizia locale del Comune di Rieti per cercare di coordinare e gestire l'incredibile pressione veicolare venutasi a creare già a partire dalle 8 del mattino tanto da dover poi temporaneamente chiudere la strada per permettere il flusso alternato delle auto. L'impennata nei contagi e probabilmente la voglia di trascorrere le feste in sicurezza ha portato tantissimi reatini in massa a sottoporsi al test del tampone. A testimoniarlo i tamponi salivari già da due giorni terminati in molte farmacie reatine e le lunghe code tutt'ora presenti presso i gazebo delle farmacie abilitate alla somministrazione di tamponi.