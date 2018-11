RIETI - Tamponamento tra due autovetture lungo la strada statale Termimillese all'altezza del campo da calcio ex Scia tra una Renault Megane e un'Alfa 159. Ancora da accertare le cause del sinistro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Rieti che ha effettuato i rilievi e un'ambulanza del 118. Illesi i due conducenti anche se la donna, 42enne, a bordo della Renault è dovuta ricorrere alle cure mediche dei sanitari ed è stata trasportata in ospedale. Traffico a senso unico alternato. © RIPRODUZIONE RISERVATA