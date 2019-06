© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gianluca Campanelli, Ezio Sabbatini e Domnco Michelangeli sono i tre rappresentanti delle RSU eletti per la Uiltec Uil allo stabilimento Takeda di Cittaducale. A comunicarlo è la segreteria della Uiltec Alto Lazio Rieti e Viterbo, al termine delle elezioni sindacali che si sono svolte nel presidio reatino. La Uiltec ha ottenuto il 35,8% delle preferenze, con 115 voti sui 321 votanti. «Nelle ultime elezioni sindacali per il rinnovo della RSU nello stabilimento Takeda di Rieti – ha commentato il segretario provinciale Maurizio Melchiorri - grazie all’impegno quotidiano e disinteressato al servizio dei colleghi dei nostri delegati, ad un convincente lavoro di squadra e un progetto concreto premiato dai lavoratori, grande exploit della Uiltec Uil. Questo risultato positivo, raggiunto grazie anche all’elevata partecipazione al voto che si è attestata al 76% degli aventi diritto ci inorgoglisce ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. Il lavoro che ci aspetta in questa fase delicata di grandi mutamenti del mondo del lavoro ci rende coscienti del nostro ruolo e come sempre siamo pronti a confrontarci con la Direzione Aziendale nel rispetto dei ruoli, ma con la consapevolezza di traguardare risultati e obiettivi comuni. I nostri rappresentanti, come già avvenuto negli ultimi anni, con il loro lavoro saranno chiamati ad impegnarsi anche nel ruolo fondamentale della tutela della sicurezza dei lavoratori in Takeda, che si sta affermando come la più importante realtà industriale del territorio reatino».