RIETI - Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a Rieti, dopo una visita (che segue quelle precedenti) nelle zone colpite dal terremoto.



E in occasione della visita nelle zone colpite dal sisma, Tajani sarà presente presso la Sala dei Cordari in via Arco dei ciechi 22, dalle 12.30. A seguire l'incontro conviviale con la partecipazione degli Amministratori Provinciali e delle Aree colpite dal Sisma avente come oggetto "Il terremoto del centro Italia del 2016: un bilancio tra emergenza e ricostruzione". "Sarà un'occasione - spiega una nota - per incontrare Amministratori e Amici in un momento di condivisione".