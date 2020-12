Psr, Nelli: «Condiviido la preoccupazione di Coldiretti Lazio per il taglio dei fondi destinati alle zone montane»

RIETI - «Condivido pienamente la preoccupazione del Presidente Coldiretti Lazio David Granieri, in merito ai tagli annunciati dalla Pisana: nel Psr un taglio del 40% dell'importo destinato alle zone montane. Nello specifico il taglio riguarda la “Misura 13” del Piano di Sviluppo Rurale, quella relativa alle “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad alti vincoli specifici», afferma il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli.



«Sempre Granieri, mette in risalto che l'importo dei tagli investirà 5000 aziende agricole di montagna, per oltre cinque milioni di euro. Condivido appieno dunque la lettera mandata alla Giunta della Regione Lazio in tutti i suoi punti.

In un momento delicato come questo, i nostri comuni e le nostre aziende agricole che faticosamente cercano di resistere tutti i giorni non possono subire un provvedimento di questo tipo».



«Se la cifra può sembrare "piccola" in scala regionale, non lo è per i piccoli agricoltori ed allevatori di montagna che hanno cercato anche dopo il sisma, nuove strade imprenditoriali da percorrere. Spero che si trovi il modo di rimediare al taglio previsto nelle pieghe di altri provvedimenti, altrimenti la politica non darà un segnale positivo per la sopravvivenza dei territori montani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA