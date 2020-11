Tabacco nella Piana reatina: firmato il protocollo d’intesa, si lavora per una filiera a Rieti

RIETI - E’ stato firmato, in modalità virtuale dopo un interessante confronto in modalità da remoto online, il Protocollo d’intesa per la coltivazione del Tabacco Kentucky nella Piana Reatina tra Comune di Rieti, Compagnia Agricola Sabina, Manifatture Sigaro Toscano, Università di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci”, Coldiretti e Confartigianato.

Il Protocollo d’intesa arriva a valle dell’iniziativa assunta, ormai già da qualche anno, da Compagnia Agricola Sabina che sta lavorando per reintrodurre la coltivazione del tabacco nella Piana Reatina. L’obiettivo, condiviso e sostenuto in primis dal Comune di Rieti, è quello di creare una filiera di coltivazione, trasformazionee commercializzazione di prodotti coltivati a Rieti.

All’incontro hanno partecipato, il Sindaco Antonio Cicchetti e il Vicesindaco Daniele Sinibaldi per il Comune di Rieti, Vincenzo Cardellini e Giammaria D’Angeli per Compagnia Agricola Sabina, Stefano Mariotti Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano, Alan Risolo Presidente e Carlo Loffreda Direttore di Coldiretti Rieti, Maurizio Aluffi Direttore di Confartigianato Imprese Rieti ed il Professor Marco Fornaciari da Passano Direttore del Centro Appenninico del Terminillo “C. Jucci” .

