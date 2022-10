RIETI - Anche quest'anno il Tabacco kentucky coltivato nella piana reatina è stato di ottima qualità. «Nonostante gli effetti negativi dovuti alla grandinata di metà luglio, che ha impattato il 75% del raccolto, sulla parte rimanente abbiamo riscontrato un ottimo prodotto - sottolinea Vincenzo Cardellini responsabile del progetto Tabacco - Terminata la raccolta il nostro tabacco è destinato ai centri di cura dove verrà essiccato a fuoco per poi essere utilizzato per la realizzazione dei Sigari prodotti da Manifatture Sigari Toscano».

«Stiamo lavorando per la realizzazione dei centri di cura anche nella nostra provincia così da mantenere a Rieti l'intero processo produttivo - aggiunge Giammaria D'Angeli presidente di Compagnia Agricola Sabina, società che ha reintrodotto per prima e sviluppato il progetto Tabacco nella Provincia di Rieti. Quest'anno altre Aziende hanno partecipato alla sperimentazione a dimostrazione che questa nuova coltivazione che abbiamo reintrodotto nella piana dal 2019 oggi può rappresentare per molti coltivatori una valida alternativa, con elevata redditività per ettaro, rispetto alle comuni coltivazioni».