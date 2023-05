Rieti e Torino sempre più legate nel ricordo delle tragedie aeree di Superga e del Terminillo

RIETI - In occasione della Giornata Mondiale del Calcio, istituita dalla FIFA per ricordare la tragedia di Superga dove morirono i calciatori del grande Torino, giovedì 4 maggio il Comune di Rieti – rappresentato dall’assessore al bilancio e al patrimonio Andrea Sebastiani e dal consigliere comunale Simone Labonia – parteciperà, insieme ad Antonio Tavani, fondatore della “Saletta dei ricordi”, e alla neonata “Associazione culturale Saletta dei ricordi” guidata dalla professoressa Stefania Santarelli, alla celebrazioni in programma a Torino in memoria degli “Invincibili”.

Il Capoluogo piemontese e la nostra Città, infatti, sono legati dalle tragedie di Superga e del DC6-B Sabena al Terminillo, un rapporto che prosegue ormai da anni e testimoniato dall’apposizione, nel 2017, di un totem, tradotto in quattro lingue, accanto al Mausoleo del Grande Torino ai piedi della Basilica di Superga. Anche recentemente, nel dicembre scorso, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi aveva inviato una lettera che è stata poi letta dal Direttore Operativo del Torino FC 1906, Alberto Barile, in occasione delle festività del Circolo Soci Torino 1906.

Per rinsaldare questo storico legame, dunque, una delegazione del Comune di Rieti sarà presente alle cerimonie in programma a Torino giovedì 4 maggio alla presenza dei vertici della società calcistica e delle autorità locali, con deposizione di omaggio floreale al monumento degli “Invicibili”.