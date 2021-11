Rieti, centrato un "5" da oltre 47mila euro al Superenalotto in Sabina

RIETI - Centrato un “5” da oltre 47 mila al Superenalotto a Torri in Sabina.

Nel concorso dell’11 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 47.356,11 euro ciascuno. La prima vincita è stata convalidata presso il tabacchi di via delle Betulle 110 a Roma mentre l’altra è stata registrata nel tabacchi di via Porta Ternana 5A a Torri in sabina, in provincia di Rieti . Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando i 109 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso.