Lunedì 9 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - La Lotteria Italia, a differenza del recente passato, non ha portato vincite nel Reatino, ma la dea bendata è comunque tornata a fare tappa in Sabina, stavolta a Gavignano Sabino, la frazione di Forano: tra l’anno appena concluso e quello da poco cominciato, un momento fortunato per un avventore del bar tabaccheria Havana caffè di via del Porto, a Gavigna il quale si è aggiudicato 20 mila euro al Superenalotto.

Si tratta dell’iniziativa “Super Natale”, realizzata da Sisal e legata al Superenalotto, che metteva in palio, per tutta Italia, 600 premi speciali da 20mila euro l’uno, attraverso il Superenalotto. Uno di questi premi è andato in Sabina, appunto a Gavignano, conquistato da un cliente del bar Havana caffè, con una giocata al Superenalotto nell’estrazione del 29 dicembre scorso.

Il concorso. L’iniziativa “Super Natale”, dal 23 novembre al 31 dicembre scorsi, prevedeva per tutti coloro che acquistavano una giocata Superenalotto, con Superstar, in ricevitoria, on-line o attraverso la App, valida per i concorsi del 27, del 29 e del 31 dicembre, una partecipazione all’estrazione dei duecento premi garantiti in palio per ciascun concorso. Non c’erano costi aggiuntivi rispetto alla giocata semplice e al giocatore veniva stampato sulla ricevuta di gioco un codice alfanumerico, che poi sarebbe stato estratto. Così è stato e nell’estrazione di giovedì 29 dicembre 2022, con il premio che se lo è aggiudicato un cliente del bar Havana di Gavignano. «Ha passato buone feste il vincitore - racconta sorridente il signor Sergio, titolare del Bar, davanti alla macchina del caffè. - Era un po’ di tempo che non si realizzava una buona vincita qui da noi, speriamo di aver ripreso una bella tradizione che, nel corso degli anni, ha portato a diverse vincite (tutte esposte, ndr.), specialmente con i “Gratta e Vinci”, da 10mila euro ognuna». Non sarà il biglietto vincente della Lotteria Italia, che peraltro è stata avara col Reatino quest’anno, ma sono pur sempre 20mila euro, che hanno permesso di chiudere l’anno in maniera ottimale, facendo sicuramente felice il fortunato avventore di Gavignano. La Lotteria nazionale, infatti, dopo il terzo premio da 2,5 milioni di euro vinto a Magliano Sabina nel 2022, quest’anno non ha visto alcun premio con i biglietti venduti nel Reatino.